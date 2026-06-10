«Рассказывал увлеченно и ярко»: доктор филологических наук Алексей Ильичев скончался во Владивостоке

Выдающийся исследователь русской поэзии Алексей Ильичев скончался в Приморье Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июня после продолжительной болезни скончался выдающийся ученый Алексей Ильичев. Доктор филологических наук и доцент ушел из жизни во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выпускник ЛГУ начал карьеру в Дальневосточном государственном университете в 1985 году. Позже он работал в Санкт-Петербурге и руководил научно-организационным центром Всероссийского музея А.С. Пушкина. За свои труды исследователь получил престижную медаль Пушкина. Однако бывшим ученикам педагог запомнился не только глубокими знаниями древнерусской литературы, но и совершенно нетипичным для тех лет стилем: он приходил на лекции в джинсовом костюме, с кольцами, перстнями и серьгой в ухе.

«С юмором он воспринимал попытки не ходивших на лекции выдумать что-то новое в этом предмете, был достаточно снисходителен, но по достоинству оценивал усилия тех, кто благодаря ему заинтересовался той эпохой», – поделились воспоминаниями бывшие студенты.

Ученый оставил после себя богатое наследие в виде шести монографий, пяти учебных пособий и более шестидесяти профильных статей. Память о талантливом и ярком филологе навсегда сохранится среди его воспитанников и коллег.

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