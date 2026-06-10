Для безопасного отдыха туристов подготовили 29 мест для купания в Приморье Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии купального сезона первый вице-губернатор Вера Щербина рассказала о подготовке безопасных мест для отдыха на воде. Людям разрешено посещать 29 проверенных морских акваторий. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты Роспотребнадзора исследуют качество морской воды, а муниципальные комиссии осматривают зоны отдыха в первых числах июня. Владельцы пляжей обязаны смонтировать оборудование, выставить спасательные посты и подать декларацию в МЧС.

Для плавания открыты бухты во Владивостокском, Хасанском, Находкинском, Партизанском и Лазовском округах. В перечень попали территории на островах Попова и Русском, бухты Рифовая, Триозерье, Петрова, а также ряд других мест, списки которых публикуются на официальных сайтах администраций.

«Это целый комплекс мер, в том числе установка предупреждающих информационных щитов. Проводится большая работа по обучению плаванию детей. Некоторые муниципалитеты покупают бассейны специально для проведения занятий плаванием в школах», – рассказала первый вице-губернатор Вера Щербина.

В настоящее время подготовка к ожидаемому наплыву большого числа туристов продолжается. Обеспечению безопасности отдыхающих на всех перечисленных пляжах уделят повышенное внимание на протяжении всего летнего сезона.

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