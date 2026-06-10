Одинокая фигура в свете фонарей: росгвардейцы нашли бесследно пропавшую девочку в Кузбассе

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшую 12-летнюю школьницу в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске сотрудники Росгвардии и полиции разыскали пропавшую 12-летнюю девочку. Ребенок ушел на прогулку и перестал выходить на связь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина пыталась найти дочь сама, но позже обратилась в полицию. Получив приметы, патрульные начали прочесывать городские улицы, сообщает «Сiбдепо».

Вскоре сотрудники заметили одинокую девочку в свете фонарей возле здания одной из школ. Они сразу проверили, не пострадала ли школьница во время своей прогулки, после чего отвезли ее домой к маме.

«В ходе поисковых мероприятий экипаж вневедомственной охраны в составе старшины полиции Дениса Ж. и сержанта полиции Дмитрия И. совместно с сотрудником ПДН обнаружил несовершеннолетнюю на улице Казанской», – рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится дома вместе с семьей. Сотрудники правоохранительных органов убедились в безопасности ребенка и вернулись к несению службы.

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