Правила оформления авто из-за границы изменились в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала апреля люди перестали получать от таможни полный пакет документов на ввезенные из-за границы автомобили. На руки больше не выдают таможенный приходный ордер, без которого поставить машину на учет невозможно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ордер используется для расчета и учета пошлин и налогов. Раньше водители получали его вместе с остальными бумагами, когда транспорт покидал территорию таможни. Теперь распечатанный документ автомобилистам нужно искать самостоятельно, чтобы передать в ГАИ вместе с электронным паспортом, сертификатом от лаборатории, пассажирской декларацией и чеками об оплате утильсбора. Если приехать на регистрацию без ордера, в постановке на учет откажут, хотя могут дать от получаса до часа на то, чтобы его донести.

«Во Владивостоке рядом с ГАИ на "Заре" есть несколько частных компаний, там можно распечатать этот документ, но за деньги. Сотрудники сами знают, где его искать, понадобится только войти в свои "Госуслуги"», – пишет «ФедералПресс».

Автовладельцам рекомендуют заботиться о бумагах заранее. Для этого нужно зайти на официальный сайт ФТС, авторизоваться через портал «Госуслуги», найти нужный ордер в разделе сервисов, а затем самостоятельно скачать его и распечатать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.