Парусное судно с курсантами из Индонезии пришвартовалось в Приморье Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота

Учебное парусное судно Военно-морских сил Республики Индонезия Bima Suci прибыло с неофициальным визитом на главную базу Тихоокеанского флота. Иностранные моряки совершают поход для развития дружеских связей. На борту находятся 79 курсантов, проходящих морскую практику. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На причале экипаж встретили по русской традиции с хлебом и солью, а гости в ответ устроили национальное музыкально-танцевальное выступление. Парусник находится в плавании уже 78 дней: его маршрут проходит через восемь стран и составляет более 16 тысяч морских миль.

Во время стоянки для моряков запланированы культурные и спортивные мероприятия. Также 12 июня духовой оркестр индонезийской академии сыграет на центральной площади города в честь празднования Дня России.

«Bima Suci – учебное парусное судно ВМС Индонезии, построенное в 2016 году в Испании. Тип парусного вооружения – трехмачтовый барк с 26 парусами», – рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Экипаж продолжит свое пребывание в приморской столице до 13 июня, после чего судно отправится дальше по запланированному маршруту в Японию.

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