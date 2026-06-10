Подрядчик вернул 12 миллионов рублей за ремонт школы на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском прокуратура добилась возврата более 12 миллионов рублей аванса от недобросовестного подрядчика. Предприятие взялось за ремонт образовательного учреждения. Однако контракт пришлось разрывать через суд. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Строительная организация победила в аукционе с помощью недостоверных бумаг об опыте аналогичных работ. По муниципальному контракту в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» подрядчик должен был сделать навесной вентилируемый утепленный фасад здания. Из-за подложных данных прокурор оспорил сделку в арбитражном суде и потребовал взыскать выплаченный аванс. Апелляционная инстанция отклонила все доводы ответчика и признала правоту надзорного ведомства.

«Накануне судебный акт исполнен, ответчик перечислил взыскателю причитающуюся сумму, а также выплатил в федеральный бюджет исполнительский сбор в размере почти 1,5 миллиона рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Судебное решение полностью исполнено. Предприятие перевело все назначенные средства.

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