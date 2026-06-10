Жительница Приморья поблагодарила сотрудников полиции за помощь Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе оборвавшийся электрический провод под напряжением упал на проезжую часть и калитку. На выручку местным жителям пришли сотрудники Госавтоинспекции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью искрящийся кабель рухнул вниз, перекрыв людям дорогу. По словам 37-летней местной жительницы, несколько семей звонили в разные инстанции, но везде получали отказ из-за нерабочего времени. Откликнулись только полицейские, которые оперативно приехали на вызов и временно оградили опасный участок.

«Каждый день полицейские сталкиваются с ситуациями, в которых им необходимо проявить не только профессионализм, но прежде всего – отзывчивость и сочувствие к людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас угроза для безопасности семей полностью миновала. Местные жители искренне поблагодарили сотрудников полиции за проявленное неравнодушие и быструю реакцию.

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