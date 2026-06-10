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НовостиОбщество10 июня 2026 5:49

Жительница Приморья поблагодарила сотрудников полиции за помощь

Искрящиеся электрические провода поставили под угрозу безопасность людей
Алина ВЕСНИНА
Жительница Приморья поблагодарила сотрудников полиции за помощь

Жительница Приморья поблагодарила сотрудников полиции за помощь

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе оборвавшийся электрический провод под напряжением упал на проезжую часть и калитку. На выручку местным жителям пришли сотрудники Госавтоинспекции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью искрящийся кабель рухнул вниз, перекрыв людям дорогу. По словам 37-летней местной жительницы, несколько семей звонили в разные инстанции, но везде получали отказ из-за нерабочего времени. Откликнулись только полицейские, которые оперативно приехали на вызов и временно оградили опасный участок.

«Каждый день полицейские сталкиваются с ситуациями, в которых им необходимо проявить не только профессионализм, но прежде всего – отзывчивость и сочувствие к людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас угроза для безопасности семей полностью миновала. Местные жители искренне поблагодарили сотрудников полиции за проявленное неравнодушие и быструю реакцию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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