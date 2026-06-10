Во Владивостоке обновляют десятки дворов по двум программам благоустройства

Новый облик обрели уже девять дворов во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Плановое преображение придомовых территорий продолжается во Владивостоке. К настоящему моменту новый облик уже обрели девять дворов, а на еще шести объектах строительные бригады активно завершают начатое. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Качественное асфальтобетонное покрытие по запросу жителей уложено на улицах Грибоедова, Нейбута, Уткинской, Невской, Светланской, а также на проспектах 100-летия Владивостока и Океанском.

В настоящее время работы проводятся на Сахалинской, Варяга и Русской, где параллельно монтируются детские и спортивные комплексы. На улице Аллилуева дорожные работы находятся в активной фазе.

«Всего в этом году во Владивостоке планируем благоустроить 43 двора. Работы проводятся по двум программам – региональной «1000 дворов», которая инициирована губернатором Приморья, и федеральной «1000 дворов Дальнего Востока», которая предполагает комплексный подход», – отметил и. о. заместителя главы администрации города Григорий Пейхвассер.

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