В Уссурийске мужчина ударил ножом сожительницу в подъезде жилого дома

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком нападении по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уссурийска напал с ножом на свою сожительницу в подъезде жилого дома. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 10 июня этого года в Уссурийске в подъезде жилого дома на улице Октябрьская. После конфликта медики экстренно госпитализировали сорокатрехлетнюю местную жительницу. Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки, потребовавшее немедленного хирургического вмешательства и стационарного лечения.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. По горячим следам они задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 44-летний сожитель потерпевшей, который в настоящее время доставлен в отдел МВД для дачи объяснений и участия в следственных действиях. По предварительным данным, нападение стало кульминацией очередного бытового конфликта, вспыхнувшего между мужчиной и женщиной на почве личных неприязненных отношений в стенах их собственного дома.

В настоящее время на месте происшествия и в отделе полиции ведется комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий.

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