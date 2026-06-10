У станции Санаторная во Владивостоке откроют перехватывающую парковку

Час парковки обойдется местным жителям в 65 рублей. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В пригороде Владивостока продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры. До конца текущего года в районе железнодорожной станции Санаторная планируется ввести в эксплуатацию новую перехватывающую парковку закрытого типа. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Современный паркинг сможет вместить до пятидесяти автомобилей, что позволит водителям удобно оставлять личные транспортные средства перед пересадкой на общественный транспорт.

Объект будет соответствовать высоким стандартам безопасности, применяемым на уже действующих аналогичных площадках города.

«Как и парковки на Корабельной набережной и улице Шуйской, новая парковка будет оснащена шлагбаумом, системами распознавания госномеров и круглосуточного видеонаблюдения. Оплатить услуги паркинга можно будет в безналичной форме», – рассказали в Центре организации дорожного движения, который выступает оператором муниципальных перехватывающих парковок.

Новая локация станет третьим подобным объектом в краевом центре, где автомобилисты могут безопасно оставить машину и продолжить маршрут на автобусе или электричке. Ранее такие зоны заработали у автовокзала на Шуйской и возле причала № 30 на Корабельной набережной.

Час стоянки для легковых машин обойдется в 65 рублей, а в выходные, праздники и в ночное время с 19:00 до 8:00 утра парковка будет полностью бесплатной.

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