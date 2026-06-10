В Приморье в готовом салате из капусты обнаружили кишечную палочку

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» завершили лабораторные исследования пробы готового салата, отобранной у местного производителя. В ходе анализа закуски из белокочанной капусты по-корейски эксперты зафиксировали серьезные нарушения микробиологических показателей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
В частности, в продукции было выявлено присутствие бактерий группы кишечной палочки, а также зафиксировано четырехкратное превышение допустимого уровня общего микробного обсеменения.
Данные испытания проводились по инициативе самого производителя в рамках обязательного производственного контроля, при этом вся партия бракованной продукции не была выпущена в розничную продажу.
По факту обнаружения опасных микроорганизмов информация была оперативно передана заказчику и внесена в профильную автоматизированную систему «Веста». С начала текущего года это уже второй подобный случай выявления критических отклонений в готовых салатных смесях на предприятиях региона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.