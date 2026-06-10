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НовостиОбщество10 июня 2026 8:31

В Приморье в готовом салате из капусты обнаружили кишечную палочку

За год это второй случай обнаружения нарушений в готовой салатной продукции
Юлия ЕФРЕМОВА
В продукции также зафиксировали четырехкратное превышение допустимого уровня микробного обсеменения

В продукции также зафиксировали четырехкратное превышение допустимого уровня микробного обсеменения

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» завершили лабораторные исследования пробы готового салата, отобранной у местного производителя. В ходе анализа закуски из белокочанной капусты по-корейски эксперты зафиксировали серьезные нарушения микробиологических показателей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В частности, в продукции было выявлено присутствие бактерий группы кишечной палочки, а также зафиксировано четырехкратное превышение допустимого уровня общего микробного обсеменения.

Данные испытания проводились по инициативе самого производителя в рамках обязательного производственного контроля, при этом вся партия бракованной продукции не была выпущена в розничную продажу.

По факту обнаружения опасных микроорганизмов информация была оперативно передана заказчику и внесена в профильную автоматизированную систему «Веста». С начала текущего года это уже второй подобный случай выявления критических отклонений в готовых салатных смесях на предприятиях региона.

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