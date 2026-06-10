В Приморье планируют увеличить поставки минтая по соцпрограмме «Приморская рыба»

В прошлом году приморские предприятия выловили более 682 тысяч тонн минтая Фото: Андрей РЯБЦЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок минтая в рамках социальной программы. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совместного рабочего совещания с участием представителей региональных ведомств, крупных торговых сетей, оптовых поставщиков и Ассоциации добытчиков минтая. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Участники встречи сосредоточили внимание на расширении ассортимента и доступности самой популярной у населения рыбной продукции, включая навагу, сельдь, камбалу и кальмара.

Для начала стороны планируют запустить пробную партию продукции, что позволит отладить логистику и механизмы взаимодействия между всеми звеньями цепочки. При этом ключевым условием остается стабильность ценообразования и бесперебойное наличие товара.

В минпромторге края подчеркнули, что цены должны оставаться понятными и прозрачными, а рыба – регулярно появляться на полках торговых сетей.

В правительстве Приморья напомнили, что в прошлом году приморские предприятия выловили более 682 тысяч тонн этой рыбы, что составило треть от общероссийского вылова. Текущий год также демонстрирует высокие показатели. Так, только к концу мая 2026 года в акватории Дальневосточного бассейна было добыто свыше 322 тысяч тонн минтая.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.