В Партизанске девушка-водитель насмерть сбила нетрезвого пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Партизанске мужчина скончался в результате трагического ДТП – его сбила машина. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Трагический инцидент произошел в вечернее время 9 июня на автомобильной трассе при выезде из Партизанска. 19-летняя девушка, управлявшая кроссовером Kia Seltos, совершила наезд на мужчину, который двигался по проезжей части. По предварительным данным, 46-летний пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных в результате столкновения тяжелых травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Девушку-водителя проверили на состояние алкогольного опьянения и выяснили, что в момент ДТП она была трезвой. Также сотрудники Госавтоинспекции установили, что ранее она не нарушала ПДД и не привлекалась к административной ответственности.

Расследование обстоятельств аварии взяла под свой контроль прокуратура.

«Надзорное ведомство поставило на контроль проведение процессуальной проверки и установление всех обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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