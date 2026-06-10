Во Владивостоке шестерых жителей спасли из горящей многоэтажки

Пожарные вызволили из дома шестерых человек, четверо из которых - несовершеннолетние Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме, десять человек покинули квартиры до приезда спасателей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание в жилом многоэтажном доме произошло днем на улице Борисенко во Владивостоке. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через десять минут после поступления экстренного сигнала.

К моменту прибытия спасателей восемь жильцов успели самостоятельно покинуть опасную зону, а неравнодушные соседи проявили героизм, успев вывести из охваченной огнем квартиры двоих маленьких детей.

К началу тушения открытое горение было зафиксировано на балконе седьмого этажа, а лестничные пролеты оказались сильно задымлены. Сотрудники МЧС, используя спасательные устройства, оперативно проникли в опасную зону. Огнеборцам удалось вызволить из заблокированных дымом помещений еще шестерых человек, среди которых оказалось четверо несовершеннолетних.

Благодаря усилиям пожарных огонь не смог распространиться дальше, уничтожив лишь балконные конструкции на площади около четырех квадратных метров.

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