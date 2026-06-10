Во Владивостоке рейды против нелегальных уличных торговцев стали жестче

В мэрии призывают жителей города отказываться от спонтанных покупок с рук, так как это несет прямую угрозу здоровью и кошельку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке продолжаются систематические рейды по пресечению незаконной уличной торговли. К совместным мероприятиям привлекаются сотрудники районных управ, правоохранительных органов и городских служб, которые оперативно демонтируют самодельные прилавки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Очередными нарушителями, попавшимися на глаза административным комиссиям, стали граждане, торговавшие на проспекте Острякова, Океанском проспекте и у Токаревского маяка. Теперь всем задержанным предстоит выплатить штрафы, размер которых будет утвержден на специальном заседании.

Финансовые санкции за подобную деятельность регламентируются статьей 9.1 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях». Для обычных граждан штраф составит от полутора до четырех тысяч рублей, а при повторном нарушении – до пяти тысяч; для юридических лиц взыскания могут достигать ста тысяч рублей. Строгость мер подтверждается статистикой: если за 2025 год комиссии рассмотрели 404 протокола на сумму свыше 366 тысяч рублей, то только с начала текущего года уже зафиксировано более 300 нарушений с аналогичной суммой начислений.

В мэрии призывают жителей города отказываться от спонтанных покупок с рук, так как это несет прямую угрозу здоровью и кошельку.

«Несанкционированная уличная торговля также служит предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги», – отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

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