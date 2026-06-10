Жители Приморья помогли выявить 10 террористических преступлений через чат-бот Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Приморья активно помогают полиции выявлять преступления среди мигрантов – только в мае в чат-бот «Опер пишет» поступило почти 70 сообщений о местонахождении нелегалов. По каждому такому сигналу сотрудники провели проверки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Как рассказали в аппарате антитеррористической комиссии края, благодаря бдительности граждан за месяц удалось выявить пять преступлений террористической направленности и еще пять – экстремистской. Всего в мае в чат-бот поступило 220 обращений. Несмотря на то, что они анонимные, по всем проведена проверка. Одно уголовное дело о терроризме уже направлено в суд с обвинительным заключением, еще два по экстремизму завершены.

Эксперты подчеркивают, что «Опер пишет» работает эффективно. С его помощью раскрыты десятки преступлений, связанных с госизменой, терроризмом и экстремизмом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.