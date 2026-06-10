Житель Камчатки схватил за горло одноклассницу и пригрозил ей убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в суд направили уголовное дело против 31-летнего жителя села Эссо, который в гостях у женщины схватил ее за горло и пообещал убить. Все случилось в мае этого года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина пришел в гости к своей бывшей однокласснице. Вместе они начали распивать спиртное, но мирное общение быстро переросло в ссору. Тогда фигурант набросился на женщину – сдавил ей горло, перекрыв дыхание, и выкрикнул: «Убью, задушу тебя!». Женщина восприняла эти слова реально, боялась за свою жизнь. Медики зафиксировали у нее ушиб горла, кровоподтеки и ссадины.

Сам обвиняемый полностью признал вину. Свое агрессивное поведение он объяснил сильным алкогольным опьянением. Уголовное дело по статье «Угроза убийством» уже направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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