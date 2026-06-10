В аэропорту Владивостока опровергли слухи о введении плана «Ковер»

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Международный аэропорт Владивостока продолжает работать в обычном режиме. Все рейсы принимаются и отправляются строго по расписанию. В воздушной гавани опровергли слухи о возможных нештатных ситуациях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В последнее время в сети распространялась информация о якобы введении плана «Ковер», который предполагает немедленную посадку или выдворение всех воздушных судов с территории аэропорта. В администрации авиагавани назвали эти сообщения ложными.
Пассажиров просят доверять только официальным источникам и не поддаваться панике. Аэропорт работает штатно, службы безопасности несут дежурство в обычном режиме. Все рейсы, в том числе международные, выполняются согласно расписанию.
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