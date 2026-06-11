Выпускники Приморья 11 июня сдают физику и обществознание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае в четверг, 11 июня, выпускники школ пишут ЕГЭ по физике и обществознанию. Позади у ребят уже несколько сданных экзаменов: 1 июня они сдавали историю, химию и литературу, 4 и 5 июня – русский язык, 8 и 9 июня – математику. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Экзамены начались ровно в 10 утра по местному времени. За 3 часа 55 минут по физике ребятам предстоит решить 26 заданий: 20 с кратким ответом и 6 с развернутым. При себе разрешено иметь непрограммируемый калькулятор и линейку.

Обществознание включает 25 заданий, из них 16 с кратким и 9 с развернутым ответом. Справочными материалами на этом экзамене пользоваться нельзя.

Минимальный порог по физике составляет 36 баллов, по обществознанию – 42. Свои результаты выпускники узнают не позднее 26 июня.

Экзамены продлятся до 19 июня. В этот день ребята будут сдавать последние экзамены по иностранным языкам и информатике. Дальше начнутся резервные дни для тех, кто не смог проверить свои знания в основной период по уважительным причинам. Дни пересдач пройдут 8 и 9 июля.

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