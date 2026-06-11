Следователи начали проверку после исчезновения 78-летней пенсионерки на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке следователи СК проводят проверку по факту исчезновения 78-летней женщины из поселка Нагорный Елизовского района. Пенсионерка ушла из дома еще 6 июня, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники Следственного комитета вместе со спасателями и волонтерами тщательно проверяют окрестности. Они прочесывают лесные массивы, водоемы, проселочные дороги, дачные участки, хозяйственные постройки и заброшенные здания. С учетом возраста пропавшей, ее физического состояния, особенностей местности и погодных условий, следователи проверяют труднодоступные места, расположенные в окрестностях поселка Нагорный.

Также устанавливаются возможные маршруты, по которым могла пойти пожилая женщина. Поиски не прекращаются ни на день. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.