Во Владивостоке нашли запрещенную добавку во вьетнамских пельменях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты Россельхознадзора выявили опасную партию вьетнамского рыбного полуфабриката. В пельменях из крахмального теста с начинкой из пангасиуса весом больше 1,8 тонны обнаружили пищевую добавку, которая запрещена на территории Таможенного союза. Продукция уже признана небезопасной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробу взяли 5 июня на складе временного хранения во Владивостоке во время пограничного контроля. Лабораторные испытания показали: в полуфабрикате содержится микробная добавка. Влияние ее на здоровье человека изучено недостаточно.

Вся партия не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Информацию внесли в систему «Веста» и передали в управление Россельхознадзора для принятия мер. С начала года эту запрещенную добавку находили уже четыре раза, но в рыбной продукции – впервые.

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