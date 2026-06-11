В Приморье суд оштрафовал мужчину за оскорбительный комментарий в мессенджере Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей местному жителю, который опубликовал в открытом канале мессенджера комментарий, оскорбляющий группу людей по национальному признаку. Сообщение было написано в неприличной форме с использованием нецензурной лексики. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Комментарий заметили специалисты Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время мониторинга интернета. Лингвистическая экспертиза подтвердила: в тексте содержатся слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа. Постановление пока не вступило в силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.