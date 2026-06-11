В Приморье в готовом салате из капусты нашли кишечную палочку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае лабораторные исследования выявили опасные нарушения в готовом салате местного производителя. В закуске из белокочанной капусты по-корейски нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в четыре раза. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробы брали по заказу самого изготовителя в рамках производственного контроля. Продукция не предназначалась для продажи. Однако результаты все равно тревожные. Специалисты филиала «АПК НАЦРЫБА» напоминают, что готовые салаты не варят и не жарят, поэтому строгий контроль нужен на всех этапах – от сырья до упаковки.

Информацию о нарушениях внесли в систему «Веста» и передали заказчику, чтобы тот устранил недостатки. С начала года это уже второй случай, когда в готовых салатах находят кишечную палочку и зашкаливающий уровень бактерий.

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