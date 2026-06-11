В Кузбассе 6-летний мальчик сбежал из дома и вышел к железной дороге Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Киселевске Кемеровской области переполох поднялся из-за 6-летнего малыша, который незаметно ушел от бабушки и отправился в опасное путешествие. Ребенка нашли прямо у железнодорожных путей, где на полном ходу мчатся поезда. об этом сообщает «Сiбдепо».

Вечером испуганная пенсионерка позвонила в Росгвардию и сообщила, что ее внук открыл дверь и исчез в темноте. Пока родные обыскивали двор, мальчик успел уйти далеко и выйти к рельсам. Патрульные немедленно включили проблесковые маячки и начали прочесывать район. В ходе обследования улиц и прилегающих территорий стражи правопорядка обнаружили мальчика неподалеку от железнодорожных путей.

К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало. Росгвардейцы передали его инспекторам по делам несовершеннолетних, и малыша благополучно вернули бабушке.

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