На Сахалине впервые в России спасли краснокнижного сивуча на брекватере Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине впервые в России провели уникальную операцию прямо на волнорезе в Невельском районе. Спасатели освободили краснокнижного сивуча от пластикового кольца, которое сдавливало шею зверя. Без помощи животное погибло бы от удушья и голода. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Операция была смертельно опасной. На брекватере в тот момент находилось около 500 сивучей, у них начался репродуктивный период – звери агрессивны и бросаются на все, что движется. Специалистам минэкологии, Росприроднадзора, ветеринарам Сахалинского зоопарка и Приморского океанариума пришлось работать в экстремальных условиях. Животное обездвижили дротиком со спецпрепаратом, сняли кольцо, обработали рану и разбудили. Работать в таких условиях раньше не приходилось никому.

Сейчас сивуч в безопасности. Ветеринары проверили его состояние: зверь активен, ныряет за рыбой. Вскоре планируют помочь второму животному. Полученный опыт ляжет в основу методики спасения морских львов.

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