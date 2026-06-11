В Приморье рыбаки добыли первые 20 тонн горбуши в сезоне

Параллельно с добычей горбуши и симы в крае уже ведется подготовка к следующему этапу путины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лососевая путина в Приморском крае, официально стартовавшая 20 мая, набирает обороты. Так, в июне рыбаки рапортовали о первых масштабных уловах горбуши. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

На данный момент добывающие предприятия уже освоили порядка 20 тонн этой ценной рыбы, а также выловили 0,36 тонны симы. Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в текущем сезоне оценивается экспертами в 3,6 тысячи тонн, что обещает стать весомым вкладом в отраслевую копилку региона.

Львиную долю от запланированного объема – около трех тысяч тонн – традиционно составит горбуша. Отрасль подошла к сезону с серьезным багажом знаний и обновленным флотом.

Параллельно с добычей горбуши и симы в крае уже ведется подготовка к следующему этапу путины. Краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб окончательно утвердила правила и лимиты вылова кеты. Старт промышленного лова этой рыбы намечен на середину августа, что позволит рыбопромышленным компаниям региона плавно перейти к освоению новых объемов без пауз в работе.

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