За неделю в Приморье ввезли более 10 тысяч тонн свежих овощей и фруктов

Овощи и фрукты поступили в Приморье из Китая, Вьетнама и стран Латинской Америки

За первую неделю лета через приморские фитосанитарные посты прошло более десяти тысяч тонн импортной плодоовощной продукции из Китая, Вьетнама и стран Латинской Америки, а также сотни партий зерна, орехов и срезанных цветов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Параллельно инспекторы обеспечили оформление на экспорт десятков тысяч тонн сои, пшеницы и кукурузы из Приморья и ЕАО, а также крупного объема лесопродукции и торфа в Хабаровском крае. В ходе контроля эксперты обнаружили в импортных партиях сразу одиннадцать видов опасных карантинных объектов, что повлекло за собой фиксацию ряда нарушений законодательства.

«За отчетный период должностными лицами управления по направлению фитосанитарного надзора установлено 21 нарушение, при этом в 36 партиях подкарантинной продукции выявлено 11 видов карантинных объектов», – констатировали в пресс-службе ведомства.

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