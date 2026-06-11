У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В акватории Тихого океана зафиксированы сильные подземные толчки. По информации специалистов Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук, эпицентр сейсмического события располагался в 42 километрах к юго-западу от села Никольское Алеутского муниципального округа. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров, а его магнитуда достигла отметки в 6,0. Подземные колебания достигли прибрежных территорий, однако обошлось без серьезных последствий.

«В селе Никольское подземные толчки могли ощущаться жителями силой до трех баллов. Угроза возникновения цунами не объявлялась», – сообщили в пресс-службе геофизиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.