Жительница Приморья ранила ножом сожителя во время застолья

Полиция задержала подозреваемую на месте преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Приморья ударила ножом своего сожителя во время совместного распития алкоголя. Потерпевшего срочно госпитализировали и прооперировали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Пожарского округа Приморья поступила информация от медиков. Фельдшер бригады скорой помощи сообщил, что в местную больницу экстренно госпитализирован сорокалетний житель поселка Лучегорск. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ножевое ранение брюшной полости, потребовавшее немедленного хирургического вмешательства и стационарного лечения.

Правоохранители быстро выяснили обстоятельства случившегося. Трагедия произошла на почве совместного распития спиртного: между потерпевшим и его сорокатрехлетней сожительницей вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина начал избивать женщину. Защищаясь, она схватила кухонный нож и нанесла обидчику удар. Подозреваемую задержала следственно-оперативная группа. В отделе полиции она дала признательные показания.

По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.