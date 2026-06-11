Российская Сандра Буллок удивила новым видео: Яна Молчанова из Владивостока стала «Миссис Россия Мира – 2026»

Яну Молчанову называют российской Сандрой Буллок. Фото: Страница конкурса «Миссис Россия Мира» во Вконтакте/vk.com/mrs_world_russia

Яна Молчанова из Владивостока стала победительницей престижного конкурса «Миссис Россия Мира – 2026», финал которого прошел на сцене Московского академического театра «Русская песня». Это событие объединило 155 участниц со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на соцсети конкурса.

Яну Молчанову наградили ценными призами от организаторов, а пользователи интернета уже успели отметить, что она очень похожа на актрису Сандру Буллок. Девушка живет и работает во Владивостоке, она замужем, пара воспитывает маленького сына. Для Яны этот конкурс красоты – далеко не первый, она занимала призовые места в конкурсах и в своих родных краях.

Финал конкурса "Миссис Россия Мира - 2026"

За несколько дней участницы конкурса успели пройти этап преджюри, принять участие в профессиональных фотосессиях и посетить мастер-классы от ведущих экспертов в области психологии и женского здоровья, тщательно отрабатывая выходы для главного шоу.

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