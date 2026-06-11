Скоро вода в заливах Приморья станет комфортной для купания Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня погодные условия в Приморском крае будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов, что принесет на территорию региона нестабильный характер погоды. Синоптики предупреждают о дождях и грозах, которые местами пройдут уже в первой половине ночи, а утром ряд районов может затянуть густыми туманами. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

«Завтра, 12 июня, погоду в Приморском крае определяет высотная ложбина. Местами кратковременный дождь, в начале ночи ливни, гроза, утром местами туман. Ветер ночью слабый до умеренного, днем южный умеренный, местами до сильного», – рассказали в краевом гидрометцентре.

Температурный фон останется комфортным: ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов, на побережье будет прохладнее – 15-20 градусов.

Во Владивостоке утром вероятны туманы, а в начале ночи пройдет небольшой дождь, однако днем осадков уже не ожидается. При этом ветер юго-восточного направления во второй половине дня ощутимо усилится, температура воздуха составит 12-14 градусов ночью и 19-21 градус днем. В Уссурийске дневное тепло до 25 градусов к вечеру сменится грозовыми фронтами и усилением ветра. В Находке, напротив, обойдется преимущественно без осадков при утренних туманах и умеренном южном ветре, где дневная температура воздуха достигнет отметки в 22-24 градуса тепла.

Тем временем акватории приморских заливов продолжают уверенно прогреваться. Самой теплой водой порадует залив Посьета, где температура поверхности моря достигла 18 градусов выше нуля. В Амурском заливе, омывающем Владивосток, вода прогрелась до 16 градусов. А вот в акватории Находки температура воды пока составляет 11 градусов тепла.

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