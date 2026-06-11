В Приморье задержали девять тонн китайских кормовых добавок из-за маркировки

Из-за выявленных несоответствий движение товара было принудительно приостановлено до момента полного устранения нарушений

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза крупной партии импортных кормовых добавок. 9 июня на пограничном контрольном посту была представлена для проверки девятитонная фура L-Треонина, предназначенного для балансировки рационов сельскохозяйственных животных и производства комбикормов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз, принадлежащий одному из предприятий Владимирской области, следовал из Китайской Народной Республики, однако его дальнейшее перемещение по территории Евразийского экономического союза было заблокировано.

В ходе проведения пограничного ветеринарного контроля государственные инспекторы выявили существенные недочеты в оформлении груза, которые нарушают единые санитарные нормы.

«При досмотре груза государственным инспектором Управления Россельхознадзора установлено нарушение на маркировке транспортной тары. В частности, не была указана информация о составе продукции и номер партии, что не соответствует инструкции по применению», – констатировали в пресс-службе ведомства.

Из-за выявленных несоответствий движение товара было принудительно приостановлено до момента полного устранения нарушений.

В ведомстве отметили, что с начала 2026 года, специалисты управления не допустили к ввозу в Приморский край более 75 партий различной импортной продукции.

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