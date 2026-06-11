В Приморский океанариум передали глубоководного краба-гиганта из Охотского моря

Равношипый краб встречается в Беринговом и Охотском морях на глубинах от 200 до 500 метров, а вес отдельных особей достигает 6,5 килограммов при ширине панциря более 23 сантиметров. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Приморский океанариум пополнился уникальным экспонатом благодаря партнерству с ГК «Русский краб». Новым жителем стал равношипый краб (Lithodes aequispinus) – настоящий гигант и рекордсмен по глубине обитания среди всех ракообразных, представленных в коллекции учреждения. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Этот вид встречается в Беринговом и Охотском морях на глубинах от 200 до 500 метров, а вес отдельных особей достигает 6,5 килограмма при ширине панциря более 23 сантиметров.

Адаптация глубоководного гостя потребовала от биологов ювелирной точности и сложной логистики. Транспортировка осуществлялась в специальном контейнере с родной водой и портативным аэратором для поддержания уровня кислорода.

На месте сотрудники океанариума провели длительную процедуру выравнивания температурного режима, постепенно подмешивая воду из нового аквариума, чтобы избежать температурного шока для животного.

Теперь суровый обитатель глубин занял свое место в специализированном аквариуме «крабовник», расположенном в экспозиции «Берингово и Охотское моря». Компанию ему составили настоящие звезды дальневосточных морей: знаменитый камчатский краб, синий краб, волосатый краб и редкие фиолетовые морфы краба-стригуна.

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