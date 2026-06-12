Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 1:36

Весенний паводок в Приморье прошел без ЧС

Летом из-за циклонов возможны новые подъемы воды на реках
Алина БОНДАРЕНКО
Весенний паводок в Приморье прошел без ЧС

Весенний паводок в Приморье прошел без ЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский край пережил весенний паводок без серьезных происшествий, хотя погода преподнесла сюрпризы. В марте стояло аномальное тепло, и реки вскрылись на 5-6 дней раньше обычного. Но угрозы жителям и инфраструктуре не возникло. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ситуацию круглосуточно контролировало Главное управление МЧС. Свою роль сыграли профилактические меры: русла рек расчищали, берега укрепляли, вели постоянный гидрологический мониторинг и наладили взаимодействие между ведомствами. Уже ко второй декаде апреля большая вода ушла. Уровни держались в норме, и дождей в разгар половодья было мало.

В МЧС готовятся к лету, когда из-за циклонов возможны новые подъемы воды. Мониторинг продолжается, превентивные работы не останавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.