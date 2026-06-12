Больше 509 тысяч пассажиров перевезли поезда из Владивостока в аэропорт Кневичи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За пять лет популярность экспрессов по маршруту «Владивосток – Аэропорт Кневичи» выросла почти в четыре раза. Если в 2020 году электропоезда перевезли 377 тысяч человек, то в 2025 году - уже больше миллиона. Причем число авиапассажиров, которые предпочли поезд такси или личному авто, выросло с 58 до 230 тысяч. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Тенденция роста не снижается. Только за первые пять месяцев 2026 года экспрессами воспользовались более 509 тысяч пассажиров, из них почти 104 тысячи летели на самолете.

Правительство края поддержало снижение тарифов. Теперь проезд в вагонах бизнес-класса стоит не 500, а 370 рублей, а в третьем классе - 185 рублей вместо 335. Поездка по городу на экспрессе обходится всего в 37 рублей.

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