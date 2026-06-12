Во Владивостоке в День России поженились 20 пар Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в пятницу, в День России, зарегистрировано 20 свадеб. Несмотря на официальный выходной, специалисты отдела ЗАГС №1 вышли на работу, чтобы соединить судьбы тех, кто решил создать семью в главный государственный праздник. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В отделе звучали праздничные марши, а зал был красиво украшен. От администрации города молодожены получили памятные подарки.

«Несмотря на официальный выходной, специалисты отдела ЗАГС вышли на работу, ведь 20 пар жителей города решили связать свои судьбы именно в День России - и это невероятно символично!», - отметили в департаменте ЗАГС Приморского края.

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