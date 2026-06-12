На Камчатке задержали мужчину, который зарезал пожилую женщину и поджег квартиру Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке следователи задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 66-летней женщины. Тело пенсионерки обнаружили пожарные, когда тушили огонь в квартире жилого дома на улице Абеля в Петропавловске-Камчатском. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июня между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Злоумышленник нанес пенсионерке множественные колото-резаные раны, от которых она скончалась на месте. После убийства он скрылся.

Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают собирать доказательства.

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