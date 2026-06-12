Юным жителям Владивостока вручили паспорта в День России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток встретил День России большим праздником на главной площади города. В этот день чествовали не только страну, но и ее будущее - юных граждан, которым в торжественной обстановке вручили главный документ в жизни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мэр города Олег Кожемяко лично поздравил ребят и вручил им паспорта.

«Молодежь у нас талантливая, смелая и трудолюбивая. Уверен, что с такими ребятами Россия станет еще сильнее и успешнее», - отметил он в своем выступлении.

Праздничное настроение создавали творческие коллективы, звучали песни и стихи о Родине.

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