Во Владивостоке суд допросил семерых свидетелей по делу Александра Кана Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке во Фрунзенском районном суде продолжается громкое уголовное дело в отношении сына «крабового короля» Александра Кана. Напомним, ему вменяют участие в преступном сообществе, уклонение от уплаты таможенных платежей и контрабанду стратегически важных ресурсов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Известно, что отец Александра Олег Кан создал и возглавил преступное сообщество. Ему уже вынесли несколько заочных приговоров.

11 июня 2026 года суд допросил семерых свидетелей, а также специалиста по таможенному декларированию. При этом сам подсудимый на заседание не явился. По данным суда, у некоторых свидетелей в показаниях были противоречия, поэтому их пришлось перепроверять. Показания одного из очевидцев огласили лишь частично.

Специалист же помог разобраться в тонкостях таможенного законодательства. Судебное разбирательство проводится заочно без участия подсудимого.

Слушание дела продолжат 15 июня 2026 года.

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