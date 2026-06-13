Иностранцев без документов поймали на предприятии быстрого питания в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме полицейские выявили нарушения миграционного законодательства на предприятии быстрого питания. Во время рейда они задержали иностранцев без документов, а также поймали нелегально вернувшегося в страну человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время профилактического рейда на улице Вокзальной проверяющие зашли в заведение общепита и обнаружили на кухне троих иностранцев. Мужчины занимались приготовлением пищи, не имея на это никаких разрешительных документов. Работникам выписали денежные взыскания, а их нанимателя теперь ждет проверка и крупный штраф за незаконный труд.

Кроме того, полицейские поймали еще одного приезжего. Выяснилось, что ранее он уже преступал закон: ему запретили посещать Россию на несколько лет с условием самостоятельного выезда. Однако мигрант проигнорировал требования и вернулся.

«Иностранцу назначен штраф с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Нарушитель границы помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. В спецучреждении мужчина будет находиться вплоть до официальной процедуры принудительной отправки на родину.

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