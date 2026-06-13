Мощи святителя Иннокентия привезли в кафедральный собор во Владивостоке Фото: Дмитрий Игнатенко/Правительство Приморского края

Во Владивостоке состоялась торжественная встреча мощей святителя Иннокентия, митрополита Московского. Святыню доставили в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Верующие смогут поклониться мощам в столице региона до 25 июня, после чего святыню провезут по другим городам: Уссурийску, Спасску-Дальнему, Арсеньеву и Находке. Крестный ход организован в честь 200-летия начала миссионерского служения святителя на Дальнем Востоке, куда он прибыл в июле 1824 года.

Завершить шествие планируют 6 октября 2029 года в Троице-Сергиевой лавре. В торжественном мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко, который напомнил об историческом вкладе митрополита в возвращение православия на берега Амура.

«Сегодня мы с вами стали участниками значимого духовного события – мы сегодня встречаем мощи просветителя Иннокентия, Митрополита Московского. Мы утешаемся, что святой посетил чад своих, взирая на плоды своих трудов или трудов своих сподвижников», – рассказали в Правительстве Приморского края.

В настоящее время святыня остается в кафедральном соборе. Жители и гости города могут свободно посещать храм.

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