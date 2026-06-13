Полицейские поймали троих подростков за рулем мототехники на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе Камчатского края сотрудники Госавтоинспекции поймали троих несовершеннолетних за рулем мототехники. В одном случае парня остановили на мопеде без прав, в другом – двух 13-летних девочек за рулем квадроциклов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 12 июня на дороге Елизово – Паратунка инспекторы заметили 17-летнего парня на мопеде «Хонда Дио». У подростка не было водительского удостоверения и защитного шлема. Полицейские составили протоколы, а само транспортное средство отправили на специализированную стоянку. Позже, в районе садового товарищества, сотрудники остановили два квадроцикла, которыми управляли 13-летние девочки.

«Родители привлечены к ответственности по статье КоАП РФ. Сумма административного штрафа за передачу управления несовершеннолетнему составляет 30 тысяч рублей. Все материалы дел переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних», – рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время транспорт отстранен от участия в дорожном движении. С подростками и их родителями профильная комиссия проведет профилактическую работу.

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