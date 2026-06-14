Мошенники обманывают людей под предлогом замены домофонов в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморье мошенники продолжают обманывать местных жителей, используя схему с выдуманной заменой домофона. Сотрудники полиции зафиксировали очередной случай в Уссурийске. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

47-летней женщине позвонила незнакомка, которая рассказала о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон придет «технический код». Его нужно было передать ей. Как только горожанка продиктовала цифры, появились уведомления о взломе портала «Госуслуги», последовали звонки от имени Роскомнадзора и представителей правоохранительных органов. В дальнейшем женщину склонили к переводу сбережений на «безопасный счет».

В начале мая, используя подобный сценарий, обманщики лишили денег еще двух местных жительниц: под психологическим давлением они перевели 950 тысяч и 150 тысяч рублей.

«Любые коды из СМС и пуш-уведомлений являются одноразовыми идентификаторами доступа. Их нельзя сообщать посторонним людям независимо от предлога», – рассказали в полиции.

В рамках проекта «Предупрежден – значит, вооружен!» сотрудники продолжают предупреждать людей о распространенных схемах обмана. При поступлении подобных звонков специалисты рекомендуют не вступать в диалог и сразу класть трубку.

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