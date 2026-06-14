Прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург возобновят с 20 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из аэропорта Владивосток возобновляются прямые рейсы в Санкт-Петербург. Беспосадочные перелеты на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах свяжут два города в пиковый летний сезон. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа прямых полетов стартует с 20 июня. Люди смогут путешествовать в северную столицу без долгих стыковок в других городах. Общее время в пути составит 8 часов 35 минут. В летнем расписании вылеты в Санкт-Петербург планируются три раза в неделю: по местному времени рейсы будут отправляться по пятницам в 17:20, а также по субботам и воскресеньям в 14:45.

«Беспосадочные рейсы снова свяжут Владивосток и Санкт-Петербург в пиковый летний период, что расширит возможности для пассажиров и позволит путешествовать в северную столицу без стыковок», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время билеты на предстоящие прямые рейсы уже доступны для пассажиров. Летнее расписание полетов утверждено, и авиакомпания полностью готова к обслуживанию маршрута.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.