Жителей Приморья предупредили об опасности купания в заброшенных карьерах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке отдыхающих призывают не купаться в заброшенных карьерах и технических водоемах. Проводить время в таких не приспособленных для плавания местах опасно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Берег у заброшенных котлованов и технических прудов-охладителей чаще всего обрывист, а на дне может находиться строительный мусор. Территории никем официально не обследуются и, как правило, сильно заилены.

Кроме того, в карьерах часто бьют подводные ключи: из-за этого возникают резкие перепады температур, которые способны вызвать судорогу даже у профессиональных спортсменов с хорошей подготовкой.

«Людям стоит проявлять бдительность и купаться только в проверенных и одобренных надзорными органами местах», – рассказали в администрации города.

Профилактическая работа и информирование населения продолжаются. Специалисты просят соблюдать меры предосторожности и беречь свою жизнь.

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