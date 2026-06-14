Огромная купальня с панорамным видом на море появится в Приморье Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый резидент территории опережающего развития построит общественно-рекреационный комплекс «Купальня в бухте Патрокл». Круглогодичный объект для отдыха появится на побережье во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды –Владивосток».

В реализацию проекта инвестируют 200 миллионов рублей. Здание сможет одновременно вмещать до 300 гостей, а за день его пропускная способность составит около тысячи человек. Внутри обустроят большую сауну, русскую баню и зоны отдыха с панорамными фасадами, выходящими на море. Для удобства посетителей к береговой линии проложат подогреваемые дорожки, а пропуск в комплекс автоматизируют с помощью мобильного приложения и QR-кодов, чтобы избежать очередей.

«Концепция опирается на задачу возрождения традиций дореволюционного Владивостока, общественных бань и купален. Проект переосмысливает эту культурную практику в современном архитектурном и технологическом формате», – рассказали в компании «Глобал».

В настоящее время инициатива находится на стадии проработки архитектурной концепции и проектирования. Начать строительные работы на побережье планируют в сентябре 2026 года, а запустить готовый объект – в четвертом квартале 2027 года.

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