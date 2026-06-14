Глава СК поручил разобраться с рушащейся подпорной стеной во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке жители много лет боятся ходить мимо аварийной подпорной стены, которая может рухнуть в любой момент. Проблемой всерьез занялись только после того, как на нее обратил внимание председатель Следственного комитета России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Опасное инженерное сооружение находится на улице Адмирала Кузнецова. Шестиметровые бетонные плиты буквально нависают над многоквартирным домом и детской площадкой, где постоянно гуляют малыши. Одна из плит уже заметно накренилась, а бетон разрушается прямо на глазах. Люди боятся, что конструкцию может обрушить даже сильный ветер или ливень.

Жители уже много раз обращались в разные инстанции, но чиновники так и не приняли мер. Теперь ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

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