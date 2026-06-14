На Камчатке мужчина получил срок за оскорбительные посты в соцсетях Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Камчатки теперь будет отвечать за свои слова не только перед подписчиками, но и перед судом. Мужчина размещал в интернете материалы, которые правоохранители посчитали опасными для общества. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как установили следователи, 41-летний подсудимый публиковал в открытом доступе информацию, которая содержала ложные сведения. Эти материалы были направлены на то, чтобы подорвать доверие к Вооруженным Силам РФ и к государственным органам России. Кроме того, в своих сообщениях мужчина оскорблял людей другой национальности и веры, унижал их достоинство.

Уголовное дело расследовали при помощи сотрудников УФСБ и УМВД. Суд признал камчатца виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения. Также ему запретили в ближайшие два года заниматься администрированием сайтов и каналов и размещать любые материалы в интернете. Пока приговор не вступил в законную силу.

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