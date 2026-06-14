На рынках и в парикмахерских Владивостока нашли 12 нелегалов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция и спецслужбы решили проверить, как иностранцы соблюдают закон в столице Приморья. Рейды прошли там, где обычно много приезжих - на торговых точках и в сфере услуг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В рамках первого этапа операции «Нелегал» миграционная служба вместе с коллегами из УФСБ нагрянула с проверками на рынки в районе 3-й Рабочей и площади Луговой, а также заглянули в местные парикмахерские. Стражи порядка проверили документы примерно у 80 иностранцев. У 12 из них не нашлось бумаг, подтверждающих, что они находятся в России на законных основаниях.

Всех нарушителей доставили в Управление по вопросам миграции. Девятерым выписали штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. А одного мужчину отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Там он будет ждать решения суда о выдворении за пределы страны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.