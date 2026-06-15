Иск на 690 миллионов рублей отклонили за срыв строительства больницы на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тяжба между краевым учреждением и известной строительной компанией закончилась победой подрядчика. Чиновники требовали огромную неустойку за задержку сдачи объекта, но суд выяснил, кто на самом деле виноват в том, что больницу не открыли вовремя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Речь идет о строительстве первого этапа Камчатской краевой больницы. Контракт на 13,2 миллиарда рублей подписали еще в апреле 2021 года, и тогда сдать объект планировали к концу 2022-го. Потом сроки перенесли на декабрь 2024 года. Больницу в итоге приняли только 30 июля 2025 года. Заказчик посчитал, что подрядчик работал лишних полгода, и потребовал пени и штрафы почти на 700 миллионов рублей.

Однако компания объяснила суду, что строители физически не могли работать быстрее. Им поздно передали площадку, вместо апреля 2021 года документы подписали только в июне и сентябре. В проектной документации нашли кучу ошибок, на их исправление ушло время. А из-за санкций пришлось срочно менять оборудование, и чиновники очень долго согласовывали новое.

Судья изучил все переписки и акты и решил, что виноват во всем не подрядчик. Более того, к декабрю 2024 года больница была готова на 92%. По закону, если просрочка случилась не по вине строителей, а санкции меньше 5% от цены контракта, их просто списывают. В иске отказали полностью. Решение пока не вступило в силу.

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